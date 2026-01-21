Болеющая раком ведущая рассказала о «суровом» лечении

Болеющая раком ведущая Хомер назвала суровой пересадку стволовых клеток

Новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, заболевшая раком крови, рассказала подробности лечения. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она сообщила, что ей предстоит пересадка стволовых клеток, и назвала эту процедуру суровой.

По словам Хомер, пересадка стволовых клеток должна стать финальным этапом в лечении ее онкологического заболевания. «Это будет изнурительный путь. Я знаю, что это будет сурово и что по сравнению с этим мои четыре курса химиотерапии покажутся мне цветочками», — написала она.

Ведущая отметила, что во время процедуры многое может пойти не по плану. Хомер раскрыла, что ее ознакомили с документами, в которых говорится, что пересадка стволовых клеток может привести к летальному исходу. Кроме того, после трансплантации ей придется пребывать 100 дней почти в изоляции и восстанавливаться.

«Я полностью уверена в моей замечательной команде врачей и просто невероятно благодарна за то, что мне предоставляется такая возможность», — при этом добавила радиозвезда.

Ранее сообщалось, что Хомер описала лечение словами «мне еще никогда не было так плохо». Она назвала жестким третий курс химиотерапии.