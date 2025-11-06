Заболевшая раком крови ведущая описала лечение словами «мне еще никогда не было так плохо»

Новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, заболевшая раком крови, рассказала о лечении от онкологического заболевания. В Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она заявила, что тяжело перенесла очередной курс химиотерапии.
«Третий курс химиотерапии от острого миелоидного лейкоза — это не шутки. Мне еще никогда в жизни не было так плохо, это было жестко-жестко-жестко», — описала она свое состояние во время лечения.
По словам радиоведущей, в течение десяти дней она будет отдыхать, а затем ее ждет последний курс химиотерапии. После этого, как уточнила Хомер, ей предстоит пересадка стволовых клеток.
Ведущая добавила, что у врачей возникли трудности с тем, чтобы найти ей подходящего донора. Вместе с тем она заявила, что настроена оптимистично.
Ранее сообщалось, что Хомер посмеялась над отсутствием у себя волос на голове. Она в шутку сравнила себя с Доктором Зло — персонажем из серии фильмов «Остин Пауэрс».
Перед этим ведущая раскрыла перемены в жизни, возникшие из-за онкологического заболевания. Хомер призналась, что из-за рака ей приходится о многом переживать, а также заявила, что из-за лечения ухудшилась работа ее иммунной системы.