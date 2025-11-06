Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:25, 6 ноября 2025Интернет и СМИ

Заболевшая раком крови ведущая описала лечение словами «мне еще никогда не было так плохо»

Заболевшая раком крови ведущая Хомер заявила, что тяжело переносит химиотерапию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @melaniehomer

Новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, заболевшая раком крови, рассказала о лечении от онкологического заболевания. В Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она заявила, что тяжело перенесла очередной курс химиотерапии.

«Третий курс химиотерапии от острого миелоидного лейкоза — это не шутки. Мне еще никогда в жизни не было так плохо, это было жестко-жестко-жестко», — описала она свое состояние во время лечения.

По словам радиоведущей, в течение десяти дней она будет отдыхать, а затем ее ждет последний курс химиотерапии. После этого, как уточнила Хомер, ей предстоит пересадка стволовых клеток.

Ведущая добавила, что у врачей возникли трудности с тем, чтобы найти ей подходящего донора. Вместе с тем она заявила, что настроена оптимистично.

Ранее сообщалось, что Хомер посмеялась над отсутствием у себя волос на голове. Она в шутку сравнила себя с Доктором Зло — персонажем из серии фильмов «Остин Пауэрс».

Перед этим ведущая раскрыла перемены в жизни, возникшие из-за онкологического заболевания. Хомер призналась, что из-за рака ей приходится о многом переживать, а также заявила, что из-за лечения ухудшилась работа ее иммунной системы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские школьники подсели на «наркотический» орех из Азии. Он вызывает рак ротовой полости

    В России высказались об условиях проведения ядерных испытаний в стране

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Штурмом» и «Ноттингем Форест»

    Назван простой способ снизить риск рака пищеварительной системы

    Площадь снежного покрова в России подсчитали

    Под Москвой девятилетняя фигуристка попала в больницу с травмой черепа после удара тренера

    Смертельно опасный паук проехал 8000 километров в бананах и напугал сотрудников магазина

    Звезда «Очень странных дел» объяснила решение не показывать лицо дочери

    Раскрыт злейший враг старения

    Сестра не вернувшегося с СВО маньяка дала клятву на могиле брата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости