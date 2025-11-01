Заболевшая раком ведущая посмеялась над изменениями в своей внешности

Заболевшая раком ведущая Хомер пошутила над отсутствием у себя волос на голове

Новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, заболевшая раком крови, посмеялась над отсутствием у себя волос на голове. На эту тему она высказалась в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ведущая опубликовала свое фото, на котором она повторяет позу Доктора Зло — персонажа из серии фильмов «Остин Пауэрс», у которого также отсутствуют волосы на голове. «Послушайте, лейкемия — это абсолютное дерьмо, но... Стакан наполовину полон. У тебя безо всякой подготовки есть костюм на Хеллоуин!» — пошутила Хомер.

Радиоведущая также рассказала, что на фоне продолжающейся химиотерапии у нее выпали брови.

Ранее Хомер раскрыла перемены в жизни, возникшие из-за онкологического заболевания. Радиозвезда призналась, что из-за рака ей приходится о многом переживать, а также заявила о сильном понижении иммунитета на фоне лечения.