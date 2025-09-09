Заболевшая раком радиоведущая раскрыла изменения в жизни из-за недуга

Заболевшая раком ведущая Хомер пожаловалась на прием бесконечных лекарств

Новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, заболевшая раком крови, раскрыла перемены в жизни, возникшие из-за недуга. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она пожаловалась на то, что принимает много лекарств и постоянно волнуется.

По словам Хомер, в последнее время вся ее жизнь свелась к борьбе с раком. «Это означает стать экспертом в области того, что на самом деле означают все эти цифры в анализах крови. Это означает проверять списки, чтобы убедиться, что ты вовремя принимаешь бесконечное количество лекарств», — написала ведущая.

Она добавила, что из-за рака ей приходится о многом переживать — например, о необходимости трансплантации стволовых клеток, о финансовых расходах на лечение и о том, как болезнь отражается на ее семье и карьере. Кроме того, как отметила Хомер, так как из-за лечения у нее сильно ухудшился иммунитет, она больше не может посещать места, где много людей.

Вместе с тем радиоведущая указала, что, хотя происходящее ее пугает, она старается оставаться сильной и находить в своей болезни поводы для юмора.

Ранее Хомер рассказала, что прошла первый этап химиотерапии и у нее случилось несколько кровоизлияний, из-за которых ухудшилось зрение. Ведущая добавила, что ей все еще непривычно видеть себя в зеркале без волос на голове.