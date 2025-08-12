Заболевшая раком радиоведущая рассказала о борьбе с недугом

Заболевшая раком крови новозеландская ведущая Хомер заявила об ухудшении зрения

Новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, заболевшая раком крови, заявила, что из-за нескольких кровоизлияний у нее ухудшилось зрение. О борьбе с онкологическим заболеванием она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Хомер, она прошла первый этап химиотерапии. Ведущая уточнила, что провела в больнице пять недель, на одну неделю ее отпустили домой. После этого ей предстоит следующий этап химиотерапии.

«Я чувствую себя хорошо! У меня немного ухудшилось зрение из-за пары кровоизлияний в области за глазами. Они возникли из-за низкого уровня тромбоцитов. Буду использовать это как оправдание своим опечаткам», — поиронизировала Хомер. Она также добавила, что ей все еще непривычно видеть себя в зеркале без волос на голове.

Ранее сообщалось, что Хомер узнала о своем диагнозе после плановых анализов крови. Ведущая призналась, что эта новость стала для нее шокирующей.

