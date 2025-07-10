Ведущая сдала плановые анализы и узнала о страшном диагнозе

У новозеландской радиоведущей Мелани Хомер обнаружили рак крови

У новозеландской радиоведущей Мелани Хомер обнаружили рак крови. О том, что ведущая узнала о страшном диагнозе, в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила радиостанция The Breeze.

Уточняется, что ведущая сдала плановые анализы крови, после чего у нее нашли острый миелоидный лейкоз. «У нее не было никаких симптомов, так что эта новость оказалась довольно-таки шокирующей», — добавили в The Breeze.

На радиостанции отметили, что Хомер в ближайшее время начнет проходить химиотерапию и в течение месяца будет находиться в больнице. Там пояснили, что пребывание в медучреждении необходимо, поскольку лечение рака негативно повлияет на иммунитет ведущей.

Хомер в обращении к слушателям заявила, что готова бороться с онкологией. «Я сосредоточена на позитиве и с нетерпением жду того, как сэкономлю на шампуне», — пошутила она. Ведущая также допустила, что в будущем напишет книгу о своем опыте лечения рака.

Ранее неизлечимо больной телеведущий Джеймс Уэйл заявил, что ему осталось жить несколько недель. Он признался, что в последнее время часто плачет.