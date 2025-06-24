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09:15, 24 июня 2025Интернет и СМИ

Смертельно больной телеведущий рассказал о занятиях в последние недели жизни

Телеведущий Джеймс Уэйл сообщил, что ему осталось жить несколько недель
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Известный британский радио- и телеведущий Джеймс Уэйл сообщил, что ему осталось жить несколько недель. На это обратило внимание издание Independent.

Уэйл, который живет с финальной, четвертой стадией рака почек с 2020 года, отметил, что врачи дали ему неутешительный прогноз. «Мне осталось жить лишь несколько недель. В последний раз, когда я был у своего онколога, тот сказал, что, вероятно, мне осталась всего пара недель», — отметил смертельно больной ведущий.

Отвечая на вопрос одной из зрительниц о том, чем он занимается в то время, которое ему осталось, телеведущий признался, что достаточно часто плачет. «Мне немного за это стыдно, если быть совсем честным с тобой», — уточнил он. Уэйл также сказал зрителям, что этот выпуск может стать для него последним.

Ранее сообщалось, что известный австралийский телеведущий Барри Дюбуа, борющийся с раком, посоветовал чувствующим недомогание людям сдавать анализы. Он отметил, что сданный им анализ крови, который выявляет онкологическое заболевание, помог ему спасти свою жизнь.

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