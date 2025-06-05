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06:06, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Борющийся с раком известный ведущий дал совет на тему здоровья

Борющийся с раком ведущий Дюбуа посоветовал сдавать анализы при недомогании
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @baz_dubois

Известный австралийский телеведущий Барри Дюбуа, борющийся с раком, посоветовал чувствующим недомогание людям сдавать анализы. Об этом пишет Daily Mail.

Ведущий назвал анализ крови, позволяющий выявить онкологию, одним из факторов, спасших ему жизнь. «Если вы чувствуете себя не очень хорошо, проверьтесь. Сдайте этот анализ», — порекомендовал он.

При этом уточняется, что в какой-то момент один из врачей заявил пациенту, что тот проживет лишь три месяца. Ведущий пояснил, что после получения мрачного прогноза его морально поддерживал тот факт, что он уже сталкивался со множественными тяжелыми испытаниями. «Я знал, что у меня хватит стойкости бороться за свою жизнь», — сказал Дюбуа.

Ранее звезда американской версии популярного телешоу «Холостяк» Кэти Терстон, у которой обнаружили рак четвертой стадии, рассказала, что начала терять память в процессе лечения. Кроме того, она пожаловалась на сильное выпадение волос.

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