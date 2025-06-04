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09:04, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Борющаяся с раком четвертой стадии телезвезда начала терять память

У звезды реалити-шоу Терстон начались проблемы с памятью на фоне рака груди
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Giada Papini Rampelotto / EuropaNewswire / Globallookpress.com

Звезда американской версии популярного телешоу «Холостяк» Кэти Терстон заявила, что начала терять память на фоне лечения рака груди четвертой стадии. Об этом пишет EW.

«На таможне меня спросили: "Откуда вы прибыли?". Я смотрю и говорю: "Я не помню"», — рассказала Терстон об одном из случаев, когда она заметила проблемы с памятью. Бывшая участница реалити-шоу также заявила, что у нее стали выпадать волосы.

Телезвезда добавила, что уже два месяца лечится от рака. При этом, по словам Терстон, ей фактически предстоит бороться с онкологией всю жизнь.

Ранее звезда «Холостяка» опровергла миф о раке. Терстон заверила, что, хотя онкология четвертой стадии многим кажется приговором, медицина рассматривает ее как хроническое заболевание.

О том, что у нее обнаружили рак груди, Терстон рассказала в феврале. Бывшая участница реалити-шоу заявила, что она испытала отчаяние, гнев, печаль, а затем прилив сил.

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