Борющаяся с раком четвертой стадии телезвезда начала терять память

Звезда американской версии популярного телешоу «Холостяк» Кэти Терстон заявила, что начала терять память на фоне лечения рака груди четвертой стадии. Об этом пишет EW.
«На таможне меня спросили: "Откуда вы прибыли?". Я смотрю и говорю: "Я не помню"», — рассказала Терстон об одном из случаев, когда она заметила проблемы с памятью. Бывшая участница реалити-шоу также заявила, что у нее стали выпадать волосы.
Телезвезда добавила, что уже два месяца лечится от рака. При этом, по словам Терстон, ей фактически предстоит бороться с онкологией всю жизнь.
Ранее звезда «Холостяка» опровергла миф о раке. Терстон заверила, что, хотя онкология четвертой стадии многим кажется приговором, медицина рассматривает ее как хроническое заболевание.
О том, что у нее обнаружили рак груди, Терстон рассказала в феврале. Бывшая участница реалити-шоу заявила, что она испытала отчаяние, гнев, печаль, а затем прилив сил.
box#3955142