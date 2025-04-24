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15:27, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Борющаяся с раком четвертой стадии телезвезда развеяла миф о болезни

Звезда шоу «Холостяк» Терстон рассказала, что борется с раком четвертой стадии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Звезда американской версии популярного телешоу «Холостяк» Кэти Терстон, борющаяся с раком груди четвертой стадии, развеяла миф о заболевании. Ее слова передает журнал Health.

Терстон отметила, что изначально ей поставили ошибочный диагноз. Сначала врачи заподозрили у нее рак груди третьей стадии, но уже вскоре выяснилось, что на самом деле болезнь развилась до четвертой стадии.

По словам звезды шоу «Холостяк», ее опухоль поддается разным методам лечения, поэтому она может принимать лекарства и делать уколы вместо химиотерапии. «Химиотерапия — это очень тяжелая процедура, и я думаю, что все бы отказались от нее, если бы так было можно», — сказала она.

Терстон допустила, что из-за болезни в будущем ей, возможно, придется перенести операцию по удалению обеих молочных желез. «Четвертая стадия — это не конец, как считают люди. Сейчас к четвертой стадии относятся как к хроническому заболеванию», — опровергла популярное мнение о раке телезвезда.

О том, что экс-участница шоу «Холостяк» больна раком, стало известно в феврале. Тогда Терстон призналась, что, узнав о диагнозе, она испытала отчаяние, гнев, печаль, а затем прилив сил.

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