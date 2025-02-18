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09:05, 18 февраля 2025Интернет и СМИ

У звезды популярного телешоу обнаружили рак

Звезда шоу «Холостяк» Кэти Терстон заявила, что у нее обнаружили рак груди
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Кэти Терстон

Кэти Терстон. Фото: @thekatiethurston

Звезда американской версии популярного телешоу «Холостяк» Кэти Терстон заявила, что больна раком. О диагнозе она сообщила в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Терстон рассказала, что недавно у нее обнаружили онкологическое заболевание груди. «За последние две недели я испытала целую гамму эмоций: отчаяние, гнев, печаль, отрицание, а затем прилив сил», — призналась она.

По словам звезды «Холостяка», в ближайшее время она встретится с врачом и обсудит план лечения, который будет включать в том числе химиотерапию. Терстон добавила, что будет делиться подробностями о борьбе с раком в соцсетях.

Ранее известная британская телеведущая Джулия Брэдбери, победившая рак груди, заявила, что изначально ей поставили неверный диагноз. Врачи утверждали, что новообразование у нее в груди носит доброкачественный характер.

Шоу «Холостяк» выходит на американском канале ABC с 2002 года. В эфире передачи молодой и успешный мужчина ищет вторую половинку среди конкурсанток.

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