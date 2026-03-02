Жильцы нового дома в российском городе пожаловались на потопы из-за дырявой крыши

Жильцы дома в Светлогорске пожаловались на потопы из-за дырявой крыши

Жители одного из новых многоквартирных домов в Светлогорске пожаловались на повторяющиеся потопы из-за дырявой крыши. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amber Mash.

Речь идет о доме, сданном в 2021 году. Жильцы рассказали, что с января в здании затапливает квартиры с четвертого по первый этаж. Когда они обратились в аварийную службу, сотрудники заявили, что причина аварии — сугробы на крыше, однако расчистить их они не могут. Между тем после жалоб жителей в прокуратуру и министерство регионального контроля работы были проведены.

Ситуация повторилась после нового цикла снегопадов, за которым последовала оттепель. По словам некоторых жильцов, воды с крыши хлынуло столько, что им пришлось выкачивать из натяжных потолков по 35 литров за раз. На сделанных ими записях можно увидеть, насколько сильно те провисли после очередного потопа, а также подтеки на потолках и стенах.

Жители Светлогорска утверждают, что застройщик убеждает их в том, что вода с крыши — «конденсат», и пытается уйти от ответственности, не решив проблему. Они объяснили, что в марте 2026 года гарантия на ремонт от компании закончится. В данный момент жильцы ждут ответа на письмо, отправленное застройщику управляющей компанией.

