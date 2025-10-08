Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
11:37, 8 октября 2025Спорт

Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание оценивает состояние игрока в 1,4 миллиарда долларов. Уточняется, что попасть в число миллиардеров Роналду помог новый контракт с «Аль-Насром», по которому он будет получать около 200 миллионов евро в год.

В августе 2025 года миллиардером официально стал бывший теннисист Роджер Федерер. Forbes оценил его состояние в 1,1 миллиарда евро.

Ранее Роналду высказался о завершении карьеры. Игрок отметил, что семья просит его уйти из футбола. «Но я так не думаю. Думаю, я все еще делаю хорошие вещи, помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжить?» — заявил португалец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

    Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

    На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости