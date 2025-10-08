Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание оценивает состояние игрока в 1,4 миллиарда долларов. Уточняется, что попасть в число миллиардеров Роналду помог новый контракт с «Аль-Насром», по которому он будет получать около 200 миллионов евро в год.

В августе 2025 года миллиардером официально стал бывший теннисист Роджер Федерер. Forbes оценил его состояние в 1,1 миллиарда евро.

Ранее Роналду высказался о завершении карьеры. Игрок отметил, что семья просит его уйти из футбола. «Но я так не думаю. Думаю, я все еще делаю хорошие вещи, помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжить?» — заявил португалец.