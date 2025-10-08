Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
09:05, 8 октября 2025Спорт

Роналду высказался о завершении карьеры

Криштиану Роналду: Семья просит завершить карьеру, но я так не думаю
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stringer / Reuters

Нападающий саудовского Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры. Его слова приводит A Bola.

Игрок отметил, что семья просит его уйти из футбола. «Но я так не думаю. Думаю, я все еще делаю хорошие вещи, помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжить?» — заявил Роналду.

Форвард добавил, что ему осталось выступать на профессиональном уровне не так много лет. «Но я стараюсь наслаждаться теми немногими моментами, что у меня есть, по полной», — заявил футболист.

В феврале Роналду исполнится 41 год. 3 октября форвард был вызван в сборную Португалии на матчи квалификации чемпионата мира — 2026 против Ирландии и Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

    Российская пловчиха-чемпионка рассказала об удививших ее в Южной Корее вещах

    Армия России нанесла массированный удар по Сумской области

    В России рассказали о проблеме ВСУ в Купянске

    Ведущий выдал туалетный секрет гостя шоу и рассмешил коллегу

    Трубу пылесоса достали из россиянина

    Полицейский и маникюрщица не пережили вечеринки в честь дня рождения маленькой дочери

    Роналду высказался о завершении карьеры

    Генпрокурор США вступила в ожесточенный спор с демократами в Сенате из-за Трампа

    Россиян предупредили о подорожании популярного вида алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости