Криштиану Роналду: Семья просит завершить карьеру, но я так не думаю

Нападающий саудовского Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры. Его слова приводит A Bola.

Игрок отметил, что семья просит его уйти из футбола. «Но я так не думаю. Думаю, я все еще делаю хорошие вещи, помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжить?» — заявил Роналду.

Форвард добавил, что ему осталось выступать на профессиональном уровне не так много лет. «Но я стараюсь наслаждаться теми немногими моментами, что у меня есть, по полной», — заявил футболист.

В феврале Роналду исполнится 41 год. 3 октября форвард был вызван в сборную Португалии на матчи квалификации чемпионата мира — 2026 против Ирландии и Венгрии.