Роналду заработает сотни миллионов евро по новому контракту

Криштиану Роналду будет получать до 200 миллионов евро за сезон в «Аль-Насре»

Португальский нападающий Криштиану Роналду будет получать сотни миллионов евро по новому контракту с «Аль-Насром». Об этом в пятницу, 27 июня, сообщает Marca.

По информации издания, 40-летний спортсмен заработает от 180 до 200 миллионов евро за сезон. Сумма включает в себя зарплату, а также доходы от имиджевых прав. Также Роналду стал совладельцем клуба, получив в нем небольшую долю. Кроме того, боссы «Аль-Насра» пообещали португальцу усилить состав.

Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» 26 июня. Новое соглашение португальца с клубом рассчитано на два года.

В мае Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Португалец возглавил рейтинг третий раз подряд. Его годовой доход составил 275 миллионов долларов.