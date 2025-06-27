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17:24, 27 июня 2025Спорт

Роналду заработает сотни миллионов евро по новому контракту

Криштиану Роналду будет получать до 200 миллионов евро за сезон в «Аль-Насре»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду будет получать сотни миллионов евро по новому контракту с «Аль-Насром». Об этом в пятницу, 27 июня, сообщает Marca.

По информации издания, 40-летний спортсмен заработает от 180 до 200 миллионов евро за сезон. Сумма включает в себя зарплату, а также доходы от имиджевых прав. Также Роналду стал совладельцем клуба, получив в нем небольшую долю. Кроме того, боссы «Аль-Насра» пообещали португальцу усилить состав.

Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» 26 июня. Новое соглашение португальца с клубом рассчитано на два года.

В мае Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Португалец возглавил рейтинг третий раз подряд. Его годовой доход составил 275 миллионов долларов.

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