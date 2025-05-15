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17:32, 15 мая 2025Спорт

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Криштиану Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам минувшего года. Об этом сообщает Forbes.

Португальский футболист возгласил рейтинг в третий раз подряд. Его годовой доход составил 275 миллионов долларов. 225 миллионов 40-летний игрок получил в качестве зарплаты и бонусов в клубе. Еще 50 миллионов составили выплаты по спонсорским контрактам.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира занял американский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс» Стивен Карри с доходом 156 миллионов долларов. Тройку замкнул британский боксер Тайсон Фьюри (146 миллионов).

В марте Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Поводом стало то, что футболист одержал рекордное количество побед в международной карьере.

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