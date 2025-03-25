Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по количеству побед

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте издания.

Поводом стало то, что футболист одержал рекордное количество побед в международной карьере. Всего на его счету 132 встречи, в которых команда с его участием выигрывала. Роналду обогнал по этому показателю испанского защитника «Монтеррея» Серхио Рамоса.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.