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16:36, 26 июня 2025Спорт

Роналду определился с местом продолжения карьеры

Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду продлил контракт с саудовским «Аль-Насром». Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) команды.

Сколько будет действовать новое соглашение с 40-летним игроком — не уточняется. Саудовский клуб выложил видео с нападающим. В нем Роналду заявил: «"Аль-Наср" навсегда». «История продолжается», — говорится к подписи к ролику.

9 июня Роналду высказался о своем будущем. Он отметил, что останется в «Аль-Насре».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Действующий контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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