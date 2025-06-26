Роналду определился с местом продолжения карьеры

Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду продлил контракт с саудовским «Аль-Насром». Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) команды.

Сколько будет действовать новое соглашение с 40-летним игроком — не уточняется. Саудовский клуб выложил видео с нападающим. В нем Роналду заявил: «"Аль-Наср" навсегда». «История продолжается», — говорится к подписи к ролику.

9 июня Роналду высказался о своем будущем. Он отметил, что останется в «Аль-Насре».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Действующий контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.