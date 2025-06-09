Роналду ответил на вопрос о своем будущем

Португальский нападающий Роналду заявил, что останется в «Аль-Насре»

Португальский нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос о продолжении карьеры в саудовском «Аль-Насре». Его слова приводит Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

«Мое будущее? В принципе, ничего не изменится. Останусь ли я в "Аль-Насре"? Да», — заявил Роналду.

Ранее появлялась информация о том, что Роналду не хочет продлевать контракт с «Аль-Насром». Отмечалось, что португалец рассматривает возможность возвращения в «Спортинг».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Действующий контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2025-го.