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11:18, 9 июня 2025Спорт

Роналду ответил на вопрос о своем будущем

Португальский нападающий Роналду заявил, что останется в «Аль-Насре»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос о продолжении карьеры в саудовском «Аль-Насре». Его слова приводит Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

«Мое будущее? В принципе, ничего не изменится. Останусь ли я в "Аль-Насре"? Да», — заявил Роналду.

Ранее появлялась информация о том, что Роналду не хочет продлевать контракт с «Аль-Насром». Отмечалось, что португалец рассматривает возможность возвращения в «Спортинг».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Действующий контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2025-го.

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