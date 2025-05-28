Бывший футболист сборной Португалии оценил возможное возвращение Роналду в «Спортинг»

Футболист Фернандеш: Переход Роналду в «Спортинг» стал бы большим событием

Бывший полузащитник сборной Португалии Мануэль Фернандеш оценил возможное возвращение нападающего «Аль Насра» Криштиану Роналду в лиссабонский «Спортинг». Его слова приводит Metaratings.ru.

Спортсмен заявил, что переход футболиста стал большим событием для клуба, а для самого Роналду это был бы идеальный вариант для завершения карьеры. »С точки зрения маркетинга это был бы огромный шаг для "Спортинга"», — посчитал он.

Ранее стало известно, что Роналду не хочет продлевать контракт с «Аль-Насром». Отмечалось, что португалец рассматривает возможность возвращения в «Спортинг».

«Спортинг» — первый клуб в профессиональной карьере Роналду. Вместе с командой он выиграл Суперкубок Португалии в 2002 году.