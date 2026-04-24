19:46, 24 апреля 2026

Мужчина откусил кусок уха возлюбленной за слишком долгий поход в туалет

В Бразилии мужчина набросился на возлюбленную и откусил ей кусок уха на концерте
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии мужчина откусил кусок уха своей возлюбленной на концерте за слишком долгий поход в туалет. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел 19 апреля в муниципалитете Пиракая, штат Сан-Паулу. 29-летний Вендел Александр де Оливейра Полони набросился на свою спутницу в фойе концертного зала на глазах у десятков свидетелей. Он схватил девушку за волосы, вцепился зубами ей в ухо и оторвал от него большой кусок.

Мужчину задержали и доставили в полицейское отделение. Пострадавшую отвезли в больницу и наложили на поврежденный орган швы. Бразильянка рассказала, что Полони разозлился, потому что она слишком долго, по его мнению, была в туалете. Она объяснила, что стояла в очереди. После этого Полони вышел из себя и набросился на нее.

Арестовавшие мужчину сотрудники полиции заявили, что у него наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Во время допроса у Полони пришлось отобрать телефон, так как он позвонил пострадавшей и начал угрожать. Мужчину обвинили в домашнем насилии и нанесении телесных повреждений. Кроме того, Полони уволили из компании по продаже кормов для животных, где он работал менеджером.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре приговорили к 20 месяцам тюрьмы мужчину, который откусил ухо противнику во время драки. Нападавший также ударил пожилого отца пострадавшего и наступил на него.

