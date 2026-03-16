Мужчина откусил ухо противнику и наступил на его отца во время драки

В Сингапуре мотоциклист откусил ухо мужчине во время конфликта на дороге

В Сингапуре приговорили к 20 месяцам тюрьмы мужчину, который откусил ухо противнику во время драки. Об этом пишет Mothership.

Конфликт произошел на центральном шоссе Сингапура 26 февраля 2024 года. 36-летний Рональд Ко ехал по магистрали на мотоцикле. Во время движения у него произошла словесная перепалка с Фабианом Кваком, ехавшим в автомобиле с отцом. Спорщики остановились на обочине дороги, и Ко с Кваком начали драться. В ходе схватки Ко вцепился Кваку зубами в ухо и оторвал значительную его часть. Кроме того, агрессивный мотоциклист ударил пожилого отца противника и наступил ему на левую ногу.

В суде Ко утверждал, что не хотел откусывать ухо Кваку, однако тот во время драки якобы чуть не выколол ему глаза и засунул пальцы в рот и уши. Прокурор назвал эту версию нелепой. «Он так и не смог объяснить, как ему могли повредить глаза, учитывая, что он был в шлеме с плотно прилегающими очками под ним», — заявил он.

В итоге Ко признал, что намерено укусил Квака за ухо. Пострадавший потерял кусок уха размером 3,5 на 1,5 сантиметра и даже проведенная операция не смогла полностью его восстановить. Кроме того, Квак до сих пор испытывает боли.

12 марта суд приговорил Ко к 20 месяцам тюрьмы и трем ударам палкой. После выхода на свободу он в течение года не сможет управлять транспортным средством. Вынося приговор суд учел, что в момент совершения преступления Ко уже находился под следствием по другому эпизоду агрессивного поведения на дороге.

