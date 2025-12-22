Реклама

Из жизни
19:15, 22 декабря 2025Из жизни

Свадебный церемониймейстер откусил палец дяди жениха

В Великобритании мужчина откусил палец дяди жениха на свадьбе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

В Великобритании свадебный церемониймейстер Дэниел Писнелл откусил палец гостю на празднике и попал в тюрьму. Об этом пишет The Telegraph.

В мае 2023 года 33-летний Писнелл помогал в организации свадьбы другу по имени Питер Грин. По словам очевидцев, он приехал на свадьбу в нетрезвом состоянии: известно, что он начал пить за день до праздника. Он продолжил употреблять алкоголь на церемонии и крупно поссорился с бывшей возлюбленной. За это его выгнали с мероприятия.

Писнелла это не устроило, и он вызвал Грина на разговор. Жених отказался возвращать его на свадьбу — между мужчинами завязалась драка. На помощь Грину пришел его дядя, Стивен Диксон, вместе с сыном. Они пытались обезвредить Писнелла, и тот нацелился на одного из них — укусил Диксона за палец так сильно, что сломал ему кость. Гости вызвали полицию.

Прибывшие полицейские скрутили Писнелла, угрожавшего откусить нос одному из них. Тем временем Диксона доставили в больницу, где ему ампутировали палец.

В декабре 2025 года Писнелла приговорили к пяти годам тюрьмы. Во время слушаний судья сравнил его поведение с поведением дикого животного.

Ранее сообщалось, что в Дели, Индия, обезьяна откусила палец сотруднику зоопарка. Известно, что в 2016 году он уже пережил нападение тигра.

