Из жизни
20:09, 18 декабря 2025Из жизни

Обезьяна откусила палец пережившему нападение тигра уборщику зоопарка

В Индии обезьяна откусила палец уборщику зоопарка Дели
Никита Савин
Никита Савин

Фото: L Galbraith / Shutterstock / Fotodom

В Дели, Индия, обезьяна откусила палец сотруднику зоопарка. Об этом сообщает журнал The Week.

Тяжелую травму получил 38-летний уборщик Бхайрав Пратап Сингх, который работает в питомнике с 2012 года. Утром 16 декабря он зашел в вольер к обезьяне, чтобы убраться там. Она неожиданно схватила его за ногу сзади, повалила на землю и начала кусать. В результате Сингх получил ранения ног, рук и лишился пальца. В больнице ему наложили 24 шва.

Как рассказал сотрудник зоопарка, пожелавший сохранить анонимность, во время последнего инцидента были нарушены правила обращения с животными. Во время уборки в вольере должен также находиться смотритель, однако Сингха отправили работать в одиночку. Сотрудник также отметил, что зимой животные более агрессивны с утра из-за малого количества солнечного света. Также стало известно, что в 2016 году пострадавший уборщик уже пережил нападение тигра.

Официальных комментариев от администрации питомника пока не поступало. Зоопарк Дели открылся в 1959 году, там обитает 96 видов рептилий, птиц и других животных.

Ранее сообщалось, что в Китае медведь набросился на дрессировщика во время представления в сафари-парке Ханчжоу. Хищник увидел пакет с яблоками в руках сотрудника и бросился на него.

