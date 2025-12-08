Реклама

18:01, 8 декабря 2025

Медведь напал на дрессировщика во время представления

В Китае медведь набросился на дрессировщика во время шоу в сафари-парке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kluciar Ivan / Shutterstock / Fotodom

В Китае медведь набросился на дрессировщика во время представления в сафари-парке Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Об этом сообщает Global Times.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 декабря. Дрессировщик показывал перед зрителями шоу с участием двух черных медведей. Один из них вел себя спокойно, однако когда смотрители вывели на сцену второго, он сразу же напал на дрессировщика. Зверя быстро оттащили от мужчины, но вскоре медведь опять бросился на дрессировщика. В итоге смотрителям пришлось снова усмирять животное с применением силы.

Позже администрация сафари-парка сообщила в социальных сетях, что ни дрессировщик, ни его подопечный не пострадали. Там также написали, что зверь набросился на мужчину, потому что у того в руках был пакет с яблоками и морковкой. Медведь хотел получить угощение первым и поэтому напал.

Происшествие вызвало дебаты в социальных сетях. Многие жители Китая потребовали запретить представления с участием диких животных.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр съел смотрителя заповедника Перияр. Останки мужчины нашли через три дня после его исчезновения.

