Тигр съел смотрителя заповедника

В Индии нашли изуродованные останки смотрителя заповедника тигров Перияр. Об этом сообщает The News Indian Express.
32-летний Анил Кумар отправился в лес на поиски еды и пропал на три дня. Местные власти организовали поиски мужчины и наткнулись на его частично съеденные останки, лежавшие на тропе. По предварительным данным, его растерзал тигр.
Материалы по теме:
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Ранее сообщалось, что в Индии ищут тигра-людоеда, который растерзал пожилого мужчину около национального парка Валмики в штате Бихар. Селяне создали дружины, вооруженные палками, которые патрулируют территории вокруг населенных пунктов по ночам.