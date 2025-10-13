Из жизни
Тигр съел смотрителя заповедника

В Индии тигр растерзал смотрителя заповедника
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Anup Shah / Getty Images

В Индии нашли изуродованные останки смотрителя заповедника тигров Перияр. Об этом сообщает The News Indian Express.

32-летний Анил Кумар отправился в лес на поиски еды и пропал на три дня. Местные власти организовали поиски мужчины и наткнулись на его частично съеденные останки, лежавшие на тропе. По предварительным данным, его растерзал тигр.

Ранее сообщалось, что в Индии ищут тигра-людоеда, который растерзал пожилого мужчину около национального парка Валмики в штате Бихар. Селяне создали дружины, вооруженные палками, которые патрулируют территории вокруг населенных пунктов по ночам.

