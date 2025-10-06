Из жизни
03:00, 6 октября 2025Из жизни

Тигр-людоед растерзал мужчину и посеял панику среди его соседей

В Индии тигр-людоед растерзал пожилого пастуха около национального парка
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Therin-Weise / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Индии ищут тигра-людоеда, который растерзал пожилого мужчину около национального парка Валмики в штате Бихар. Об этом пишет Patna Press.

1 октября 61-летний Кишун Махато из деревни Кхекхария выгнал своих буйволов на пастбище. Около 17:00, когда мужчина возвращался домой, на него набросился тигр. Хищная кошка утащила мужчину в чащу. Пастухи, ставшие свидетелями нападения, побежали в деревню и подняли тревогу. Сотрудники департамента лесного хозяйства обнаружили останки Махато около 20:00.

Происшествие посеяло панику среди соседей мужчины в Кхекхарии, а также в соседних деревнях. Они уверены, что тигр-людоед рыщет неподалеку и может напасть снова. Селяне создали дружины, вооруженные палками, которые патрулируют территории вокруг населенных пунктов по ночам.

Полицейские и сотрудники местного департамента лесного хозяйства расследуют обстоятельства случившегося и пытаются найти агрессивного тигра.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр смертельно ранил мужчину. Свидетелем нападения стал отец жертвы.

    Все новости