Из жизни
05:00, 29 сентября 2025Из жизни

Тигр смертельно ранил мужчину на глазах у его отца

В Индии тигр попытался утащить мужчину в лес
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Anupam Nath / AP

В деревне Бхамдели, Индия, тигр смертельно ранил 38-летнего мужчину по имени Амол Бабан Наннаваре. Об этом сообщает Times of India.

Наннаваре наткнулся на тигра на ферме отца. Он приехал туда, чтобы передать насос для распыления пестицидов. Неподалеку от фермы скрывался тигр. Хищник внезапно напал на мужчину и попытался утащить его в лес. Все это происходило на глазах у отца Наннаваре.

Тот тут же поднял тревогу. Испугавшись криков, тигр бросил жертву и сбежал. Несмотря на это, Наннаваре не удалось спасти. Известно, что он работал водителем в тигрином заповеднике Тадоба-Андхари. Местные власти выплатят его жене 50 тысяч рупий (47 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что отец и сын попали в больницу после столкновения с тигренком в индийской деревне Бходжба. От хищника их спасли люди, работавшие в полях неподалеку.

