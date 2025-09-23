Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:03, 23 сентября 2025Из жизни

Тигренок напал на фермера и его сына

В Индии тигренок ранил фермера и его сына
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Septianjar Muharam / Xinhua / Globallookpress.com

Отец и сын попали в больницу после столкновения с тигренком в деревне Бходжба, Индия. Об этом сообщает Times of India.

Хищник напал на фермера и его сына, когда они собирали урожай в поле. Их крики услышали другие жители деревни, работавшие на полях неподалеку. Они бросились на помощь семье, и тигр убежал. Фермера и его сына доставили в больницу с ранами на голове, лице и руках.

Материалы по теме:
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021

Выяснилось, что не так давно в этом районе видели тигрицу с двумя детенышами. По словам лесничего, травмы пострадавших указывают на то, что они столкнулись с тигренком, а не со взрослой особью.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар тигр растерзал фермера и набросился на егеря. Хищника удалось выследить и изловить.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова оценила слова о нападении России на Одесскую область через Молдавию

    Тревел-блогерша раскрыла самую обидную разницу между россиянами и американцами

    Военблогеры отреагировали на отказ бойца СВО от депутатского мандата

    При взрывах в подмосковном городе четыре автомобиля получили повреждения

    Названо главное достижение Чарли Кирка

    Тигренок напал на фермера и его сына

    После идеального свидания парень занялся с девушкой сексом и возмутил ее одним поступком

    Раскрыта цель ударов Украины по России

    В Госдуме захотели запретить высаживать пенсионеров из транспорта

    На подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости