Тигренок напал на фермера и его сына

В Индии тигренок ранил фермера и его сына

Отец и сын попали в больницу после столкновения с тигренком в деревне Бходжба, Индия. Об этом сообщает Times of India.

Хищник напал на фермера и его сына, когда они собирали урожай в поле. Их крики услышали другие жители деревни, работавшие на полях неподалеку. Они бросились на помощь семье, и тигр убежал. Фермера и его сына доставили в больницу с ранами на голове, лице и руках.

Выяснилось, что не так давно в этом районе видели тигрицу с двумя детенышами. По словам лесничего, травмы пострадавших указывают на то, что они столкнулись с тигренком, а не со взрослой особью.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар тигр растерзал фермера и набросился на егеря. Хищника удалось выследить и изловить.