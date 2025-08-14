Из жизни
15:55, 14 августа 2025

Тигр растерзал фермера и ранил егеря

В Индии тигр растерзал 67-летнего фермера и ранил егеря
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В индийском штате Бихар тигр растерзал фермера и набросился на егеря. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

Инцидент произошел в понедельник, 11 августа, в деревне Гхорагхат, которая находится возле тигрового заповедника Валмики. Зверь напал на 67-летнего фермера Матхура Махто, когда тот работал на своем поле, и растерзал его.

Односельчане заметили его исчезновение, увидели на земле следы тигра и обратились в лесное ведомство. Прибывшие на место патрульные начали поиски и обнаружили останки Махто. Когда они попытались их забрать, тигр выскочил из зарослей, ранил одного из них и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

На следующий день была организована операция по поимке хищника. Тигра удалось выследить и изловить утром во вторник, 12 августа. Животное оказалось старым и сильно истощенным.

Ранее сообщалось, что в Индии человек стал жертвой тигра-людоеда. Происшествие вызвало панику среди местных жителей.

