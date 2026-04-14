Легенда электронной музыки выступит в России

Культовый английский диджей Пол Окенфолд анонсировал концерты в России

Английский диджей и продюсер Пол Окенфолд анонсировал концерты в России. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на агентство SAY Agency.

Окенфолд проведет четыре концерта на территории РФ: 4 сентября артист выступит в Ростове-на-Дону, на площадке «Эмбарго Вилла», 5 сентября — в сочинском клубе «Виноград», 11 сентября — в московском концертном зале «Атмосфера», а 12 сентября - на арене Base.

Впервые диджей приезжал в Москву еще в 1994 году. Тогда он начал сотрудничать с DJ Smash, с которым до сих пор имеет дружеские отношения. Пол считается легендой мировой электронной музыки. Среди звезд, с которыми он записывал совместные записи, были Justin Timberlake, Beyonce, Rihanna, U2, Massive Attack и многие другие артисты.

