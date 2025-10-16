Культура
12:29, 16 октября 2025Культура

Культовая американская группа передумала выступать в России

Группа Hollywood Undead решила отложить визит в РФ под давлением общественности
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Darren Staples / Reuters

Американская рэп-метал-группа Hollywood Undead передумала выступать в России. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Отмечается, что перед выходом нового альбома коллектив «под давлением общественности» в последний момент принял решение «отложить визит в Россию». «Видимо, правильный момент еще не настал», — сообщили в концертном агентстве «Мельница».

Ранее сообщалось, что группа Hollywood Undead даст концерты в России впервые с 2019 года. Отмечалось, что коллектив выступит в Москве 28 мая 2026 года, а 30 мая даст концерт в Санкт-Петербурге.

