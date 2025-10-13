Культура
Культовая американская группа выступит в России

Mash: Группа Hollywood Undead выступит в России впервые с 2019 года
Ольга Коровина

Фото: Darren Staples / Reuters

Американская рэп-метал-группа Hollywood Undead даст концерты в России впервые с 2019 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, коллектив выступит в Москве 28 мая 2026 года, а 30 мая даст концерт в Санкт-Петербурге. Отмечается, что артисты собирались приехать в Россию еще в июне 2022-го, но концерт в столице так и не состоялся.

Ранее стало известно, что американская метал-кор-группа As I Lay Dying впервые за шесть лет приедет в Россию в рамках большого европейского тура в честь двадцатилетия альбома Shadows are Security. Музыканты выступят в Москве 30 октября, а на следующий день у них запланирован концерт в Екатеринбурге.

