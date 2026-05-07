Названы способы распознать деменцию при разговоре и в переписке

05:28, 7 мая 2026

Психиатр Штань: Родные могут распознать деменцию при разговоре и в переписке
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kebal Oleksandra / Shutterstock / Fotodom

Ранняя диагностика остается сегодня ключевым фактором в замедлении развития деменции: изменения начинаются за 10-15 лет до видимых нарушений, сообщила врач-психиатр и эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы распознать дегенеративный синдром при разговоре и в переписке.

Первые симптомы деменции часто проявляются неочевидно, в повседневной коммуникации, в том числе цифровой, указала врач. По ее словам, нарушением могут являться любые отклонения от обычной письменной речи человека. При этом они не всегда выходят на первый план, и человек с высоким когнитивным резервом может длительное время компенсировать эти нарушения.

Первое, на что рекомендовала обращать внимание психиатр, это смысловая нагрузка и взаимосвязь предложений, а также их грамматическое построение и наличие орфографических ошибок, несвойственных человеку.

В переписке можно увидеть уменьшение количества прилагательных, наречий, повторы слов, нарушение грамматического построения предложений (когда отсутствует подлежащее или сказуемое). Могут использоваться несуществующие слова или заменяться другими из той же семантической категории (телевизор становится холодильником, сын — внуком)

Мария Штаньпсихиатр

Если человек использует описания предметов вместо их собственных названий, неоднократно возвращается к уже сказанному, испытывает сложности с поддержанием диалога и теряет его смысл, это может быть поводом для обращения за консультацией, обратила внимание специалист.

К тревожным сигналам врач также отнесла изменение почерка и в целом любые отклонения от обычной психической деятельности человека. Сам человек может заметить, что мучается и никак не может вспомнить название какого-то предмета, даже элементарно вилки, или перед тем, как говорить, начинает записывать речь на бумаге, хотя это было ему несвойственно.

Сложности с выражением своих мыслей могут сказаться и на эмоциональном фоне — человек становится раздражительным или впадает в апатию, у него снижается круг общения, и это все приводит к вторичным эмоциональным нарушениям

Мария Штаньпсихиатр

Штань отметила, что подобные проблемы могут быть не только предвестником деменции, а просто сигнализировать о хронической усталости, декомпенсации соматической патологии и проходить после отдыха. То же относится к возрастным изменениям: человеку может требоваться больше времени, чтобы обдумать предложение, но при этом речь не становится скудной, верно используются слова, не страдает построение предложений, завершила она.

Ранее невролог, психиатр Юсуповской Больницы Полина Вахромеева рассказывала, что первыми признаками деменции часто бывает сильная и внезапная забывчивость, выходящая за рамки обычной рассеянности. Так, человек может внезапно забыть, куда направлялся или куда только что положил нужную вещь. Со временем такие эпизоды учащаются, к тому же он начинает путать места хранения привычных предметов — важные документы неожиданно оказываются среди кухонной утвари или в шкафу с одеждой.

