«Конфликт может вспыхнуть вновь». Додик пригрозил Западу независимостью Республики Сербской. Зачем он обратился к Путину?

Формально войну в Боснии завершили два документа: Вашингтонское и Дейтонское соглашения. Первое урегулировало отношения между хорватами и боснийцами, второе — между тремя сторонами конфликта: хорватами, босняками и сербами.

Согласно Дейтонским соглашениям, Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ) стала федерацией кантонального типа — по образцу Швейцарии, с собственными органами власти в каждом кантоне. Сербы получили автономную Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины в размере 49 процентов территории.

Функции главы государства передавались президиуму, состоящему из трех человек — по одному от каждого народа. Законодательная власть должна была принадлежать Парламентской скупщине, состоящей из Палаты народов и Палаты представителей. Треть депутатов избирается от Республики Сербской, две трети — от Федерации Боснии и Герцеговины. При этом вводилось «вето народа»: если большинство депутатов, избранных от одного из трех народов, голосовали против того или иного предложения, оно считалось отвергнутым, несмотря на позицию других двух народов.

Наблюдает за соблюдением соглашений международный орган — Аппарат верховного представителя по Боснии и Герцеговине. Еще в 1999 году чиновник, возглавляющий орган по решению Совета Безопасности ООН, получил так называемые боннские полномочия. Фактически речь идет о его праве прекращать полномочия любого политика или чиновника в стране и единоличным решением вводить законы.

Однако еще с первых дней реализации Дейтонского мирного соглашения начались попытки западных стран лишить Республику Сербскую субъектности и территории. Так, округ Брчко, который должен был быть разделен между сербами и мусульманско-хорватской федерацией, в феврале 1997 года был передан под прямой международный контроль, и сербы потеряли физическую связность своих территорий. А в марте 1999 года округ Брчко был провозглашен отдельной административно-территориальной единицей, не входящий ни в один из энтитетов, при этом фактически он полностью перешел под контроль мусульман.

Дейтонскими соглашениями оказались недовольны все, кто хотел воевать до победного конца. В Боснию и Герцеговину вводился международный миротворческий контингент. Международный трибунал по бывшей Югославии годами судил военных преступников всех трех национальностей (правда, в основном сербов).

Республика Сербская так и не стала частью Югославии, но не оставляет желания объединиться с Сербией. Федерация Боснии и Герцеговины стремится вступить в Европейский союз.