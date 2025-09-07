«Конфликт может вспыхнуть вновь». Додик пригрозил Западу независимостью Республики Сербской. Зачем он обратился к Путину?

Конфликт в Боснии и Герцеговине рискует вновь возобновиться из-за нынешних отношений между властями федерации с энтитетом (автономией по этническому признаку) Республикой Сербской (РС). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эксперт-балканист, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Даниил Растегаев.
4 сентября президент РС Милорад Додик объявил, что встретится в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным и попытается «убедить его поддержать референдум о независимости Республики Сербской».
Время играет не на Додика. Подняв ставки до уровня независимости энтитета, он сильно рискует остаться ни с чем. Перспективы пока что слишком туманны, но замороженный Дейтонским соглашением конфликт рискует развернуться вновь
Формально войну в Боснии завершили два документа: Вашингтонское и Дейтонское соглашения. Первое урегулировало отношения между хорватами и боснийцами, второе — между тремя сторонами конфликта: хорватами, босняками и сербами.
Согласно Дейтонским соглашениям, Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ) стала федерацией кантонального типа — по образцу Швейцарии, с собственными органами власти в каждом кантоне. Сербы получили автономную Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины в размере 49 процентов территории.
Функции главы государства передавались президиуму, состоящему из трех человек — по одному от каждого народа. Законодательная власть должна была принадлежать Парламентской скупщине, состоящей из Палаты народов и Палаты представителей. Треть депутатов избирается от Республики Сербской, две трети — от Федерации Боснии и Герцеговины. При этом вводилось «вето народа»: если большинство депутатов, избранных от одного из трех народов, голосовали против того или иного предложения, оно считалось отвергнутым, несмотря на позицию других двух народов.
Наблюдает за соблюдением соглашений международный орган — Аппарат верховного представителя по Боснии и Герцеговине. Еще в 1999 году чиновник, возглавляющий орган по решению Совета Безопасности ООН, получил так называемые боннские полномочия. Фактически речь идет о его праве прекращать полномочия любого политика или чиновника в стране и единоличным решением вводить законы.
Однако еще с первых дней реализации Дейтонского мирного соглашения начались попытки западных стран лишить Республику Сербскую субъектности и территории. Так, округ Брчко, который должен был быть разделен между сербами и мусульманско-хорватской федерацией, в феврале 1997 года был передан под прямой международный контроль, и сербы потеряли физическую связность своих территорий. А в марте 1999 года округ Брчко был провозглашен отдельной административно-территориальной единицей, не входящий ни в один из энтитетов, при этом фактически он полностью перешел под контроль мусульман.
Дейтонскими соглашениями оказались недовольны все, кто хотел воевать до победного конца. В Боснию и Герцеговину вводился международный миротворческий контингент. Международный трибунал по бывшей Югославии годами судил военных преступников всех трех национальностей (правда, в основном сербов).
Республика Сербская так и не стала частью Югославии, но не оставляет желания объединиться с Сербией. Федерация Боснии и Герцеговины стремится вступить в Европейский союз.
Додик использует «последний аргумент»
Растегаев объясняет, что вопрос о независимости Республики Сербской «висит в воздухе достаточно давно». Он всегда воспринимался как «последний аргумент» в отношениях между властями в Сараево и Баня-Лукой.
Если бы у Додика и текущего правящего слоя в РС в действительности не было бы рисков, вопрос о независимости был бы давно решен
Риски, уточняет эксперт, связаны с международным признанием независимости Республики Сербской. Даже если Москва поддержит Баня-Луку, то это вовсе не будет означать автоматического признания со стороны международного сообщества.
Республика Сербская рискует оказаться в положении других частично признанных государств — как, например, Абхазия или Южная Осетия
Никто более не выражал открытой поддержки Милораду Додику по поводу предстоящего референдума, даже его политический союзник, президент Сербии Александр Вучич публично не высказал свою позицию.
Додик отказывается складывать полномочия
Суд Боснии и Герцеговины в августе инициировал процедуру прекращения полномочий Додика на посту президента РС из-за неисполнения решений высокого представителя ООН в республике Кристана Шмидта. Они выражались в утверждении закона о недействительности решений конституционного суда БиГ на территории энтитета и невыполнении из-за этого предписаний Шмидта.
Его полномочия на уровне федерации были прекращены.
Сам Додик отказался признавать свою отставку, инициировав референдум о доверии среди жителей РС к нему на должности главы энтитета. Глава автономии связал это решение с оказанием помощи Сербией, Россией и США.
«Исход предположить нетрудно»
На октябрь 2025 года назначен референдум, где вопрос будет сформулирован следующим образом:
Принимаете ли вы решения невыбранного иностранца Кристиана Шмидта и постановления неконституционного суда БиГ, вынесенные против президента Республики Сербской, а также решение избирательной комиссии БиГ об отзыве мандата у президента Республики Сербской?
Растегаев предлагает внимательно прочитать формулировку поставленного вопроса. «Чисто технически их два: о Кристиане Шмидте и о решении центральной избирательной комиссии (ЦИК) федерации. Непонятно, как голосовать тем, кто, например, принимает решение ЦИК и параллельно не принимает Шмидта — и наоборот», — объясняет эксперт.
По его словам, такая формулировка как бы заранее программирует ответ.
Вряд ли кто-то отважится принять «неизбранного иностранца» или поддержать «неконституционное решение». Вне зависимости от честности процедуры, ее исход как будто бы предположить нетрудно
Как видят заявления Додика на Западе?
В беседе с «Лентой.ру» кандидат политических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН Татьяна Попадьева констатирует, что последние заявления Милорада Додика стали предметом пристального внимания в Евросоюзе. По ее словам, еврочиновники заинтересованы в сохранении статус-кво с целью обеспечить дальнейшую стабильность и безопасность на Балканах.
По сути, глава РС оставил «приоткрытой дверь» в вопросе статуса автономии, и после референдума (...) Евросоюз будет вынужден предложить компромиссное решение для сербского энтитета
Несмотря на это, отмечает эксперт, европейские СМИ продолжают тиражировать заявления Додика исключительно через призму угроз создания общих институтов внутри Боснии и Герцеговине, а также угроз процессу евроинтеграции страны.