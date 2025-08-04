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17:58, 4 августа 2025Мир

Полномочия Додика прекратят

ЦИК Боснии и Герцеговины инициирует процедуру прекращения полномочий Додика
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) инициирует прекращение полномочий президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика, Об этом сообщает ТАСС.

Процедура будет начата в связи с недавним решением суда БиГ, приговорившего политика к году тюрьмы и шести годам запрета на государственную службу из-за неисполнения решений высокого представителя ООН в республике Кристана Шмидта. Центризбирком проинформировал, что его ближайшее заседание, вероятнее всего, пройдет в среду, 6 августа.

Ранее Милорад Додик в связи с вынесением ему судебного приговора попросил безусловной поддержки от Сербии, а также помощи России и США. Он добавил, что приговор «постыден и никак не связан с демократией и правосудием».

Обвинения против политика были выдвинуты за подписание указа об утверждении парламентом Республики Сербской закона о недействительности решений конституционного суда БиГ на территории республики и невыполнение из-за этого предписаний Шмидта.

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