14:47, 27 апреля 2026Мир

Российская делегация рассказала об инициативе Путина по евразийской безопасности

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Российская делегация в столице Республики Сербская, энтитета в составе Боснии и Герцеговины Баня-Луке, рассказала об инициативе президента России Владимира Путина по безопасности на евразийском континенте. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ, глава делегации Александр Грушко в интервью «Вести» по итогам визита на Балканы.

«Мы привлекли внимание к инициативе нашего президента о формировании евразийской безопасности, которая, с нашей точки зрения, открывает реальный путь объединения усилий всех, кто готов следовать принципам невмешательства во внутренние дела, кто готов реально уважать принцип неделимости безопасности», — рассказал дипломат.

Грушко отмечает, что принцип неделимости безопасности подразумевает отказ от укрепления безопасности какой-либо страны за счет других и от права на доминирование. На этой основе, добавляет он, евразийский континент должен развиваться и обрести в дальнейшем ту структуру, которая будет отвечать интересам всех участников.

Визит российской делегации в Республику Сербскую прошел 21 и 22 апреля. В Баня-Луке проходили торжественные мероприятия по случаю завершения фасадных работ русско-сербского храма Преображения Господня.

Ранее бывший президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что сохранение Евросоюзом санкций против России является глупостью. По его словам, объединение таким образом стремится к своему самоуничтожению.

