00:38, 30 марта 2026Мир

Додик рассказал о глупом решении Евросоюза

Додик назвал глупостью сохранение санкций Евросоюза против России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Милорад Додик. Фото: Global Look Press

Сохранение Евросоюзом санкций против России является глупостью. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Европа настояла на своей глупости, пытаясь сохранить санкции против РФ. Теперь единственный выход для европейских потребителей в вопросе нефти и нефтепродуктов надо искать в России», — пояснил политик. Однако он отметил, что Евросоюз не берет сложившуюся ситуацию во внимание и стремится идти до конца и «самоуничтожения» в этом вопросе.

Ранее Додик указал на то, что антироссийские санкции Запада вредят больше ему самому, чем России.

