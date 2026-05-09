Российские военные возложили цветы в Херсоне дроном

Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Бойцы Вооруженных сил России при помощи дрона возложили цветы на Аллее Славы в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, передает РИА Новости.

«Наши военные по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с помощью беспилотника возложили цветы на Аллее Славы в Херсоне», — сказал он.

По словам Василенко, квадрокоптер с закрепленными цветами и флагом России перелетел через Днепр и приземлился на правом берегу у скульптуры Славы, которая символизирует мужество защитников города в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в субботу стало известно, что российские дипломаты возложили цветы к могилам советских воинов в шведских городах Мальме и Лунд.

Президент России Владимир Путин и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

