Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:44, 9 мая 2026Мир

Российские дипломаты почтили память советских воинов в Швеции

Посол России Беляев возложил цветы к могилам советских воинов в Швеции
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетДень Победы

Фото: Telegram-канал Посольства России в Швеции

В Швеции российские дипломаты возложили цветы к могилам советских воинов в городах Мальме и Лунд. Об этом сообщает в Telegram-канале посольство России в этой европейской стране.

Мероприятия в честь Дня Победы прошли 8 мая. Память советских воинов, отдавших жизнь за освобождение мира от нацизма, почтили посол России в Швеции Сергей Беляев, временный поверенный Республики Белоруссия в Швеции Вадим Михайлов и почетный консул России в Мальме Лариса Браттмарк.

В российской дипломатической миссии также рассказали, что панихиду по усопшим отслужил настоятель Сергиевского прихода РПЦ в Стокгольме игумен Никита Добронравов. Днем ранее Беляев посетил советские военные захоронения в городе Хельсингборг.

Ранее сообщалось, что акция «Огонь памяти», посвященная Дню Победы, прошла в Улан-Баторе. В монгольскую столицу доставили частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Флаг России установили в Херсоне

    В Словакии обвинили ЕС в использовании украинцев против России

    Путин поздравил Сисулита с переизбранием

    Раскрыто содержимое подарочных рюкзаков для участников СВО на параде Победы

    Врач перечислил скрытые симптомы астмы

    Макдональд обвинил фон дер Ляйен в умалчивании роли СССР в победе над нацизмом

    В правительстве рассказали о планах поставки российской нефти новому партнеру

    Российские дипломаты почтили память советских воинов в Швеции

    В Раде высказались о критической нехватке людей в ВСУ

    Мужчинам назвали ранние симптомы рака простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok