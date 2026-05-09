Российские дипломаты почтили память советских воинов в Швеции

Посол России Беляев возложил цветы к могилам советских воинов в Швеции

В Швеции российские дипломаты возложили цветы к могилам советских воинов в городах Мальме и Лунд. Об этом сообщает в Telegram-канале посольство России в этой европейской стране.

Мероприятия в честь Дня Победы прошли 8 мая. Память советских воинов, отдавших жизнь за освобождение мира от нацизма, почтили посол России в Швеции Сергей Беляев, временный поверенный Республики Белоруссия в Швеции Вадим Михайлов и почетный консул России в Мальме Лариса Браттмарк.

В российской дипломатической миссии также рассказали, что панихиду по усопшим отслужил настоятель Сергиевского прихода РПЦ в Стокгольме игумен Никита Добронравов. Днем ранее Беляев посетил советские военные захоронения в городе Хельсингборг.

Ранее сообщалось, что акция «Огонь памяти», посвященная Дню Победы, прошла в Улан-Баторе. В монгольскую столицу доставили частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве.