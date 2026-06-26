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15:22, 26 июня 2026Экономика

Известная певица подарила жилье пострадавшим от потопа россиянам

Певица Жасмин оплатила аренду жилья 22 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор) подарила кров пострадавшим от потопа в Дагестане россиянам. Известная артистка оплатила им аренду и ремонт жилья, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей знаменитости.

В четверг, 25 июня, певица посетила Махачкалу и встретилась с пострадавшими от паводков. «Жасмин оплачивает аренду временного жилья и профинансировала ремонт 22 семьям, а также приобрела автомобиль для пенсионера из Мамедкалы», — уточнил собеседник агентства.

Одна из женщин, семья которой пострадала от наводнения, призналась, что живет в съемном жилье в то время, как их дом восстанавливают после стихийного бедствия. Все расходы на недвижимость покрывает артистка.

«Столько времени мы оставались почти на улице, я не знала, куда идти! У меня внуки, девочка больная. Строители стараются успеть вовремя, до сентября. Они сказали, что пока девочке операцию делают, мы построим вам дом», — поделилась россиянка.

Ранее стало известно, что в Дагестане устранили основные последствия паводковых наводнений, обрушившихся на республику в апреле.

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