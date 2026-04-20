Турист привез из Таиланда сотню сэндвичей со свининой и попался в аэропорту

Bild: В аэропорту США задержали туриста из Таиланда с сотней сэндвичей в багаже

Турист из Таиланда привез в США сотню сэндвичей со свининой, но попался в аэропорту. Об этом стало известно Bild.

Путешественника задержали в авиагавани Вашингтона во время проверки багажа. Бигль по кличке Мерла учуяла контрабанду и села рядом с чемоданом мужчины. Уточняется, что собаки этой породы специально обучены подавать сигнал таможенникам без лая, чтобы не привлекать внимание других пассажиров.

Незадекларированные товары изъяли. Подобная продукция запрещена к ввозу в Соединенные Штаты, так как есть риск заражения африканской чумой свиней.

Ранее иностранцы прилетели в Россию с 12 блоками импортных сигарет и попались. Мужчины заявили, что везли продукцию для себя.