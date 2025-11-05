Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил на обвал рынка США

Bloomberg: Предсказавший кризис 2008 года Майкл Бьюрри поставил обвал Nvidia

Компания Scion Asset Management американского финансиста Майкла Берри раскрыла информацию о своих активах по состоянию за третий квартал, после чего стало понятно, что она сделала ставку на обвал технологических компаний США, единолично отвечающих рост американского фондового рынка. Об этом сообщает Bloomberg.

Бьюрри стал широко известен после точного предсказания ипотечного кризиса в США, который развился в мировой экономический кризис 2008 года. Впоследствии его история легла в основу фильма Адама Маккея «Игра на понижение».

На этот раз финансист ожидает падения акций технологической компании Nvidia, которая стала первой в истории, чья капитализация превысила пять триллионов долларов, и Palantir Technologies. В совокупности эта позиция составляет около 80 процентов портфеля Scion, что сравнимо со стратегией почти 20-летней давности.

Еще до того, как эта информация была раскрыта, Бьюрри сделал загадочное предупреждение в соцсети Х об излишнем рыночном оптимизме. «Иногда мы видим пузыри. Иногда единственный выигрышный путь — не играть», — сообщил инвестор, прикрепив к записи кадры из фильма с изображением актера Кристиана Бэйла, который играл его самого.

Информация о ставке Бьюрри усилила опасения инвесторов по поводу финансового пузыря вокруг искусственного интеллекта. Все больше экспертов полагают, что круговое финансирование с участием OpenAI, Nvidia и других компаний отрасли раздувает ажиотаж вокруг их акций, но не может быть подкреплено результатами в будущем.

При этом позднее финансист также опубликовал в Х серию изображений, включающих график из статьи по поводу кругового финансирования. «Это не те графики, которые вы ищете. Можете заниматься своими делами», — иронично обратился он к подписчикам.

На этом фоне акции Palantir Technologies, несмотря на хорошие результаты за квартал, упали почти на 8 процентов, а Nvidia — на 4 процента. Индекс NASDAQ за торговую сессию скорректировался на 2 процента.