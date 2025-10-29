Экономика
17:22, 29 октября 2025Экономика

Названа первая в истории компания с капитализацией в пять триллионов долларов

Bloomberg: Капитализация компании Nvidia достигла пяти триллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Технологический гигант Nvidia стал первой в истории компанией с рыночной капитализацией в пять триллионов долларов. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, акции этой компании достигли рекордного уровня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с китайским лидером Си Цзиньпином процессоры искусственного интеллекта Blackwell, которые выпускает эта компания. Глава Белого дома назвал их «супер-пупер-чипами», которые генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан недавно принес в Овальный кабинет.

За несколько месяцев до этого Трамп пообещал рассмотреть возможность разрешить Nvidia экспортировать в Китай упрощенную версию этого процессора Blackwell. Комментарии президента укрепили надежды инвесторов на то, что такая сделка может быть заключена уже скоро. Доступ Nvidia на китайский рынок является для них одним из самых важных вопросов, поскольку с 2022 года компания Nvidia столкнулась с фактическим запретом на продажу своих лучших аппаратных средств искусственного интеллекта клиентам в этой азиатской стране. Ограничения были введены из-за опасений, что эти полупроводники могут дать Пекину военное преимущество.

Ранее сообщалось, что компания Apple стала третьей в истории (после Nvidia и Microsoft), чья рыночная стоимость превысила четыре триллиона долларов. Так, 28 октября акции этой компании на пике достигли 269,87 доллара за одну ценную бумагу. Капитализация Apple составляла 4,005 триллиона долларов.

