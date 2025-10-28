Экономика
17:20, 28 октября 2025Экономика

Стоимость еще одной компании превысила четыре триллиона долларов

Nasdaq: Капитализация компании Apple превысила четыре триллиона долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Aly Song / Reuters

Apple стала третьей компанией в истории (после Nvidia и Microsoft), чья рыночная стоимость превысила четыре триллиона долларов. Это следует из данных биржи Nasdaq.

Сегодня, 28 октября, акции этой компании на пике достигли 269,87 доллара за одну ценную бумагу. Капитализация Apple составляла 4,005 триллиона долларов. Впрочем, позже этот показатель скорректировался до 3,9 триллиона.

Как отметило Bloomberg, акции компании выросли более чем на 56 процентов с апрельского минимума, увеличив рыночную стоимость примерно на 1,4 триллиона долларов благодаря оптимизму, связанному с обновленной линейкой iPhone и ослаблением пошлин. По словам аналитика Wedbush Securities Дэна Айвса, несмотря на то, что Apple пока упускала возможности в области искусственного интеллекта, достижение рыночной капитализации в четыре триллиона долларов стало переломным моментом.

«Это свидетельствует о лучшей потребительской франшизе в мире», — сказал он.

В конце сентября сообщалось, что американский производитель чипов Nvidia стал первой в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила 4,5 триллиона долларов.

