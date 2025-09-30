Экономика
19:35, 30 сентября 2025Экономика

Стоимость самой дорогой компании в мире превысила новый максимум

Nvidia стала первой в истории компанией стоимостью в $4,5 трлн
Дмитрий Воронин

Фото: Jeff Chiu / АР

Американский производитель чипов Nvidia стал первой в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила 4,5 триллиона долларов, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала его акции дорожали на 2,84 процента, до 187,02 доллара за штуку.

Таким образом, капитализация Nvidia достигла примерно 4,53 триллиона долларов, превысив указанный максимум. Показатели входящих в топ-3 Microsoft и Apple составляли 3,83 и 3,77 триллиона соответственно.

Рыночная стоимость Nvidia впервые поднялась выше двух триллионов долларов лишь в феврале 2024 года, а уже через пять месяцев составила 3,46 триллиона, за год увеличившись втрое. В октябре компания обошла Microsoft, выйдя на второе место в списке самых дорогих в мире вслед за Apple.

В ноябре 2024-го Nvidia возглавила рейтинг, в июле ее стоимость впервые превысила четыре триллиона долларов.

Ранее СМИ узнали, что американские техногиганты, в числе которых упоминалась и Nvidia, согласились платить в бюджет США 15 процентов выручки от продаж чипов в Китай, что стало частью ужесточения политики Белого дома в отношении КНР в сфере высоких технологий.

