Экономика
08:59, 11 августа 2025Экономика

Техногиганты согласились платить США часть выручки с продаж чипов в Китай

FT: Nvidia и AMD согласились платить США 15 % выручки с продаж чипов в Китай
Анатолий Акулов (редактор)

Кадр: NVIDIA / Reuters

Американские технологические гиганты — корпорации Nvidia и AMD — согласили платить в бюджет США часть выручки от продаж чипов в Китай. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вышеуказанные компании, отметили собеседники, согласились уплачивать в американский бюджет 15 процентов выручки от реализации полупроводников на китайском рынке. Подобная мера стала частью ужесточения политики Белого дома в отношении Китая в сфере сотрудничества в высокотехнологической сфере.

Подобное соглашение было заключено в рамках сделки с Администрацией президента США Дональда Трампа о получении экспортных лицензий на полупроводники, поясняется в публикации. Отчислять часть выручки от продаж в Китай техногиганты будут с моделей чипов от Nvidia и MI308 от AMD. При этом американские власти пока не знают, куда направить грядущие поступления в бюджет.

Власти США не первый год настаивают на необходимости снижения двусторонних связей с Китаем в сфере полупроводников. Противостояние стран в этой области получило название «войны чипов». В Белом доме утверждают, что зависимость США от КНР в подобной отрасли угрожает национальным интересам Вашингтона и несет ущерб американской экономике.

В ответ на ограничения поставок чипов из США власти Китая ограничили экспорт из страны ряда ключевых редкоземельных металлов — галлия, германия и сурьмы. Это в итоге привело к падению рыночной стоимости акций Nvidia. Однако ранее стало известно о намерении Пекина ослабить экспортный контроль над чипами с высокопропускной памятью (HBM). Это оказалось одной из уступок КНР ради заключения торговой сделки с США с целью снижения импортных американских пошлин на китайскую продукцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
