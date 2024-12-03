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13:44, 3 декабря 2024Экономика

Китай ответил на введенные Байденом ограничения против полупроводниковой отрасли страны

Китай запретил экспорт галлия, германия и сурьмы в США
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Китае объявили о запрете поставок в США «предметов двойного назначения», связанных с галлием, германием, сурьмой. Минторг КНР заявил, что экспорт галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов в США не будет разрешен, цитирует Reuters.

Решение властей страны принято в ответ на введенные вчера новые меры экспортного контроля в отношении Китая, которые, как пишет Financial Times, могут еще больше ограничить развитие полупроводниковой отрасли КНР и замедлить ее ИИ-разработки.

Министерство торговли США в рамках уже третьего пакета ограничений для IT-отрасли Китая, принятого при администрации Джо Байдена, запретило экспорт компонентов для технологий искусственного интеллекта и микропроцессоров еще 140 китайским компаниям, производящим соответствующее оборудование.

Пекин, в свою очередь, продолжил усиливать ограничения на экспорт важнейших полезных ископаемых, которые он начал вводить в 2023 году. Прошлым летом страна, контролирующая, по разным оценкам, от 60 до 85 процентов глобального рынка редкоземельных металлов, ввела ограничения на вывоз галлия и германия, а с 15 сентября 2024 года начала лицензировать зарубежные поставки используемой в полупроводниках сурьмы.

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