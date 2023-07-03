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17:52, 3 июля 2023Экономика

Китай нанес США новый удар в «войне чипов»

Китай с 1 августа ограничит экспорт применяемых в производстве чипов галлия и германия

Фото: Feature China / Future Publishing / Getty Images

Власти Китая с 1 августа ограничат экспорт галлия и германия — редкоземельных материалов, которые используются в том числе для производства чипов. Об этом сообщает Market Watch со ссылкой на Министерство торговли страны.

Поставщикам из КНР придется получать лицензию на экспорт в местном Минторге. При этом нужно будет указывать, в каких целях планируется использование материалов. Введение экспортного контроля в отношении товаров, связанных с галлием и германием, в министерстве объяснили защитой национальной безопасности и интересов. Китай является единственной страной в мире, обладающей полным циклом получения редкоземельных металлов. Страна, по разным оценкам, контролирует от 60 до 85 процентов глобального рынка.

Решение китайских властей стало очередным шагом в длящейся не первый год «войне чипов». В октябре 2022 года США сами ввели ограничения поставок высокотехнологичных компонентов в страну. Спустя полгода, в апреле 2023 года, китайская Государственная канцелярия по вопросам интернет-информации инициировала расследование в отношении американского производителя чипов Micron Technology. Ведомство заявило, что обеспокоено рисками, которые несет импорт продукции предприятия. В мае выяснилось, что проверку Micron не прошла и теперь не сможет продавать свои товары местным операторам критической инфраструктуры.

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В конце июня Нидерланды объявили о новых экспортных ограничениях на современные полупроводниковые технологии, призванных лишить Китай ключевого оборудования для производства чипов. Нидерланды — родина ASML, одной из ведущих компаний полупроводникового сектора, которая выпускает оборудование, необходимое для производства современных чипов. США длительное время оказывали давление и склоняли страну присоединиться к торговой войне с Китаем именно из-за важной роли компании в разработке и выпуске полупроводников по всему миру.

При этом в новом законе не указана какая-то конкретная страна для экспортных ограничений, также не прописана в нем продукция ASML. Правительство Нидерландов заявило, что правила применяются к «ряду очень специфических технологий для разработки и производства передовых полупроводников», которые потенциально могут иметь военное применение.

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    Дмитрий Воронин
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