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20:45, 2 декабря 2024Экономика

США ужесточили санкции против Китая

FT: США ужесточили меры экспортного контроля против промышленности Китая
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

США ужесточили санкции против полупроводниковой промышленности и ИИ-разработок Китая. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Администрация США ввела новые меры экспортного контроля в отношении 24 видов оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов. Они затронут поставки в КНР микросхем памяти с высокой пропускной способностью, используемых для производства чипов. Кроме того, 140 китайских компаний, в числе которых SMIC и Huawei, внесут в перечень организаций, для поставок которым мировым производителям необходимо иметь экспортные лицензии.

«Это самый жесткий контроль, который когда-либо вводили США, чтобы снизить способность КНР производить самые передовые чипы, которые Пекин использует для модернизации оборонного сектора», — пояснила министр торговли США Джина Раймондо.

В июле стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена ужесточить экспорт оборудования для производства полупроводников китайским производителям чипов. Озвученные меры ограничат примерно полудюжине китайских фабрик возможность получать оборудование и технологии более чем у 30 стран, в том числе у Израиля, Сингапура и Малайзии.

В начале ноября власти США потребовали от тайваньской компании по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратить поставки Китаю чипов, используемых в сфере ИИ. Американское Министерство торговли призвало принять меры уже с 11 ноября.

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